Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın karıştığı trafik kazasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kazayla ilgili hazırlanan eksper raporu, kusur oranlarını netleştirdi.

EKSPER RAPORU AÇIKLANDI

Çağdaş Evren Şenlik’in haberine göre, kazaya ilişkin yapılan incelemede Sadettin Saran’ın bulunduğu araç %25 kusurlu bulundu.

ASİL KUSUR KARŞI TARAFTA

Raporda, kazaya karışan amatör futbol hakeminin ise %75 oranında kusurlu olduğu belirtildi. Böylece kazadaki sorumluluğun büyük bölümünün karşı tarafta olduğu ortaya çıktı. Kazaya ilişkin gelişmeler kamuoyunda yakından takip edilirken, eksper raporuyla birlikte olayın detayları daha da netlik kazandı.