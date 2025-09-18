New York'ta Netanyahu'ya Protesto - Son Dakika
New York'ta Netanyahu'ya Protesto

18.09.2025 01:48
Ortodoks Yahudiler, Netanyahu'nun BM toplantılarına katılmasını protesto etti. Tepkiler yükseldi.

NEW ABD'nin New York kentinde, İsrail karşıtı Ortodoks Yahudiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun haftaya başlayacak Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul toplantılarına katılacak olmasını protesto etti.

"İsrail, Yahudiliğe karşı" adlı internet sitesi üzerinden organize olan göstericiler, Manhattan'da bulunan İsrail Başkonsolosluğu binasının karşısında toplandı.

Okul otobüsleriyle alana gelen yüzlerce Ortodoks Yahudi, ellerinde "Yahudi halkının 1 numaralı düşmanı Netanyahu ve Ben Gvir", "Siyonizm karşıtı olmak Yahudi düşmanı olmak değildir" ve "Yahudileri siyonist orduya katılmaya zorlamayı durdurun" yazılı pankartlar açarak, BM toplantıları için New York'a gelecek olan Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Protesto gösterisinde Yidişçe konuşmaların yapıldığı platformun arkasında "Netanyahu: bizim adımıza konuşmuyorsun" yazılı büyük bir afiş dikkat çekti.

-"İsrail'in ve Netanyahu'nun savunduğu her şey, Yahudi diniyle tamamen çelişiyor"

AA mikrofonuna konuşan, göstericilerden haham David Feldman, Netanyahu'nun gelecek hafta yapacağı BM Genel Kurul ziyareti için "Dünyayı, tüm Yahudileri temsil ettiği ve işlediği eylemlerin Yahudi dininde bir şekilde hoş görüldüğü yanılgısına düşürecek." dedi.

Feldman, "İsrail'in ve Binyamin Netanyahu'nun savunduğu her şey, Yahudi diniyle tamamen çelişiyor ve halkımız için gerçek bir utanç kaynağı." ifadesini kullandı.

Tevrat'a göre gerçek Yahudiliğin, İsrail devletine karşı olunmasını gerektirdiğini belirten Feldman, "Herhangi bir milletle savaşmamız, savaş açmamız yasak. Kutsal topraklara dönmemiz ve kitlesel göç etmemiz yasak." diye konuştu.

Feldman, Gazze'de yaşananları "kabul edilemez" olarak niteleyerek, Filistin'de yaşanan öldürme, gasbetme ve tüm bir halkı ezme eylemlerinin yaşanmasının çok üzücü olduğunu söyledi.

Sadece New York'ta değil, dünyanın dört bir yanında, İsrail'in savunduğu her şeye karşı çıkan çok sayıda Yahudi olduğunu belirten Feldman, "Açıkça belirtmeliyim ki, karşı çıktığımız sadece radikal Netanyahu değil, ılımlı veya aşırı olsun, siyonizmin her versiyonuna karşıyız." ifadelerini kullandı.

Feldman, BM toplantıları için haftaya Netanyahu New York'a ulaştığı zaman da karşı protestolara devam edeceklerini belirtti.

Göstericiler, daha sonra BM'ye doğru yürüyüşe geçerek protesto eylemlerini sonlandırdı.

Kaynak: AA

