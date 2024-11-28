New York'ta Şükran Günü Yürüyüşünde Protesto

NEW ABD'nin New York kentinde "Şükran Günü" dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe katılan Filistin destekçisi gruba polis müdahale etti.
Manhattan'da geleneksel Şükran Günü yürüyüşünde yaklaşık 30 kişilik grup, İsrail'in saldırılarını protesto etti.
Soykırım karşıtı pankartlar ve Filistin bayrakları taşıyan grup, yürüyüş sırasında McDonald's balonunun önünde oturarak "Filistin'e özgürlük" sloganı attı.
New York polisi, protestoculara müdahale ederek hepsini gözaltına aldı.???????
ABD'nin New York kentinde her yıl kasım ayının 4'üncü perşembesinde geleneksel olarak kutlanan Şükran Günü etkinlikleri kapsamında "Şükran Günü Yürüyüşü" düzenleniyor.
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