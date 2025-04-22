Nidanur Turhan, Sırbistan'da Gülle Atma Branşında İkincilik Elde Etti - Son Dakika
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Nidanur Turhan, Sırbistan'da Gülle Atma Branşında İkincilik Elde Etti

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Mersinli sporcu Nidanur Turhan, Sırbistan'da düzenlenen Liselerarası Dünya Şampiyonası'nda gülle atma branşında ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, başarılı sporcuyu ve antrenörlerini tebrik etti.

22.04.2025 09:14  Güncelleme: 10:30
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(MERSİN) - Sırbistan'da düzenlenen Liselerarası Dünya Şampiyonası'nda gülle atma branşında ikinci olan Nidanur Turhan, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri ve Kır Çiçekleri antrenörleri ile beraber Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.

Kır Çiçekleri projesinden yetişen ve 9 Nisan'da Sırbistan'da düzenlenen Liselerarası Dünya Şampiyonası'nda gülle atma branşında ikinci olan Nidanur Turhan, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, Kır Çiçekleri Antrenörleri Ali Kilisli ile Nezir Ergin ve Kır Çiçekleri Projesi Sorumlu Yöneticisi Ayper Çiğdem Toraman ile birlikte Başkan Seçer'i ziyaret etti.

Başkan Seçer konuşmasına, Kır Çiçeği Nidanur'u tebrik ederek başladı. Başkan Seçer, Nidanur'a başarılarının devamını dileyerek, "Disiplinli çalışma başarıyı getiriyor. Bizler de sizlerin başarısından mutlu oluyoruz. Bu başarı aslında, disiplinli çalışmanın ve yaptığınız işi sevmenin ürünü" dedi.

Seçer, Kır Çiçekleri'nin başarısına katkı sunan diğer bir unsurun da iyi eğitmenler, antrenörler, teknik heyet ve konusuna hakim bilgili, becerikli insanlarla çalışmak olduğunu vurguladı.

Bu unsurların da bir araya gelerek başarıyı getirdiğini belirten Seçer, şöyle devam etti:

"Daha güzel başarılara imza atacağına canı yürekten inanıyorum"

"Kutluyorum. Daha güzel başarılara imza atacağına canı yürekten inanıyorum. Aynı şekilde çalışmaya devam edersen hem Mersinimizi hem de ülkemizi ulusal ve uluslararası platformda da gayet güzel temsil edersin. Bu da bir insan için çok büyük bir onur. Gerçekten doğduğu yere, vatanına, ait olduğu ülkesine ve milletine bu tip bir gurur yaşatmak çok büyük bir ayrıcalık olsa gerek. Şimdi aslında spora belki de hobi olarak başladın ama belki artık profesyonel hayata bakışın da spor olabilir. Bu, zamanla evrilecek ve ortaya çıkacak ama genel anlamda bir işi hakikaten iyi, ciddiyetle ve disiplinle yapmak, belli bir tertip, düzen içerisinde yapmanın ne kadar önemli olduğunu gördün. Zaten Kır Çiçekleri Projesi'nde de asıl önemli olan temel, o proje bütünü içerisinde disiplinli, ne yaptığını ve nereye dokunacağını bilen, konusunda iyi insanlarla bu çocukları bir araya getirmek ve keşfettiğimiz o özellikleri geliştirmek. Doğru birer keşif ise onları ihya etmek, büyütmek ve geliştirmek. Kır Çiçekleri Projesi; iyi bir çalışma ve proje. Diğer öğrencilerimizin de tabi ki başarılı olmasını arzu ediyoruz ve diliyoruz. Umarım bu da bir örnek olur. Bu uluslararası başarı bundan sonraki süreçte de sana itici bir güç verir ve bu motivasyonunu sağlar. Marifet iltifata tabidir. Bundan sonra da yarışmalara gireceksin, dereceler elde edeceksin, orada ödüllendirileceksin ve bu da seni doğal olarak geleceğe dair kamçılar. Bunlar o açıdan son derece iyi."

Seçer, sözlerine son verirken; Nidanur'a başarı dileklerinde bulunarak, "Hayatta hep istediğin gibi olaylar gelişsin, hep istediğin olsun, mutlu ol. Güzel günler senin olsun, huzurlu ol" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Kır Çiçeği Nidanur'un 2021 yılında projeye dahil olduğunu, antrenörlerinin de desteğiyle büyük başarı elde ettiğini anlattı. Taşkın, "Grup çalışmasıyla beraber her türlü desteğimiz ve sizlerin sayesinde kızımız kısa bir zaman içerisinde bu başarıyı yakaladı. En büyük hedefi olimpiyatlar" dedi.

"Kır Çiçekleri'ne geldikten sonra güzel imkanlarla birlikte dereceyi aldım"

Seçer'in spor hayatında elde ettiği başarılarını sorması üzerine Kır Çiçeği Nidanur Turhan,"Hepsi sizin bize verdiğiniz imkanlar sayenizde. En büyük destek sizin. Bunun için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Kır Çiçekleri Projesi'ne gelmeden önce asla bu kadar ciddi ve bu kadar yükseklere bakmıyordum. Kır Çiçekleri'ne geldikten sonra gerçekten çok daha ciddi antrenman ve güzel imkanlarla birlikte dereceyi aldım" diye konuştu.

Nidanur, Sırbistan'da düzenlenen Liselerarası Dünya Şampiyonası'nda giydiği formayı, "En büyük destek sizindi" diyerek Seçer'e takdim etti.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Nidanur Turhan, Sırbistan'da Gülle Atma Branşında İkincilik Elde Etti - Son Dakika

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