Niğde Belediye Başkanı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Niğde Belediye Başkanı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Niğde Belediye Başkanı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçi ve emekçilerin ülkenin kalkınmasındaki önemine vurgu yaparak, tüm işçi ve emekçilerin bu özel gününü kutladı.

30.04.2024 15:31  Güncelleme: 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, işçi ve emekçilerin ülkenin ekonomik ve sosyal yönden kalkınmasında önemli katıklarının olduğunu belirtti.

Çalışanların sorun ve taleplerinin dile getirilmesi bakımından 1 Mayıs'ın önemli bir gün olduğunu aktaran Özdemir, "Önümüzdeki süreçte ilimizin her yönüyle kalkınması noktasında işçilerimizin ve emekçilerimizin daha çok katkı sağlayacağına olan inancımız tamdır. Her türlü temel ve sosyal haklarını gözettiğimiz belediyemizdeki işçi ve emekçi kardeşlerimizle bu güzel şehre hizmet ediyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Emrah Özdemir, Ekonomi, 1 Mayıs, Emekçi, Niğde, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde Belediye Başkanı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada
15:32 Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim’i yasaklamak anayasayı tanımamaktır Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim'i yasaklamak anayasayı tanımamaktır
15:21 Yer: İzmir Sokak ortasında insan derisi bulundu Yer: İzmir! Sokak ortasında insan derisi bulundu
13:56 Kudüs’te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü
13:11 Devlet Bahçeli’nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt gecikmedi Devlet Bahçeli'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi
15:36 Londra’da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı Londra'da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı
15:35 Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor! Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı
15:19 Bunu da gördük Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi Bunu da gördük! Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi
14:02 Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti
13:42 Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran ’medyum’ hakkında gözaltı kararı Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran 'medyum' hakkında gözaltı kararı
13:28 Sosyal medyada 1 Mayıs provokasyonuna operasyon: 58 gözaltı Sosyal medyada 1 Mayıs provokasyonuna operasyon: 58 gözaltı
13:12 Bülent Uygun’dan çok konuşulacak Galatasaray maçı yorumu: Bize kim nasıl davranıyorsa da karşılığını alacak Bülent Uygun'dan çok konuşulacak Galatasaray maçı yorumu: Bize kim nasıl davranıyorsa da karşılığını alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 16:36:00. #1.11#
SON DAKİKA: Niğde Belediye Başkanı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement