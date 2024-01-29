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Niğde Belediyesi Engelsiz Hizmet Aracı'nı Ücretsiz Sunuyor - Son Dakika
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Niğde Belediyesi Engelsiz Hizmet Aracı'nı Ücretsiz Sunuyor

Niğde Belediyesi, yürüme engellilerin ücretsiz faydalanabileceği 'Engelsiz Hizmet Aracı'nı törenle hizmete aldı. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, aracın tanıtımını yaparak, engelli vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini belirtti. Aracın çağrı merkezi üzerinden randevuyla hizmet vereceği ve mesai saatleri dışında da hizmet sunabileceği açıklandı.

Niğde Belediyesi Engelsiz Hizmet Aracı\'nı Ücretsiz Sunuyor
29.01.2024 - 15:13,  Güncelleme: 15:20
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Niğde Belediyesi tarafından yürüme engellilerin ücretsiz faydalanabileceği "Engelsiz Hizmet Aracı" törenle hizmete alındı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'ndaki törende, aracın tanıtımını yaptı.

Özdemir, burada yaptığı konuşmada, ev ziyaretlerinde engelli vatandaşların bir yere gitmekte zorlandığını bunun için bir araç talebinde bulunulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Engelsiz taksimiz ücretsiz hizmet verecek. Belediyemizin çağrı merkezini aradıklarında arkadaşlarımız hemen aracı yönlendirecek. Randevuyla hizmet verecek. Mesai saatlerinde hizmet verecek. İlgi ve alaka fazla olursa saat 24.00'e kadar da aracımız hizmet verecek. Niğde'miz ve engelli vatandaşlarımız için hayırlı olsun. Tekerlekli sandalyeye muhtaç olan bütün engellilerimize ücretsiz hizmet edecek."

Kaynak: AA
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