Niğde Belediyesi Kurban Kesim Alanlarını Belirledi - Son Dakika
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Niğde Belediyesi Kurban Kesim Alanlarını Belirledi

Niğde Belediyesi, bayramda kurban kesimi için belirlenen alanları açıkladı. Yeni Mezbahane, pazartesi pazarı, kapalı pazarlar ve cami çevresi gibi yerlerde kesim yapılacak. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, hijyen ve sağlık koşullarının sağlandığını belirterek, vatandaşlara kurallara uymaları çağrısında bulundu.

12.06.2024 14:45
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Niğde Belediyesi bayramda kurban kesilecek alanları belirledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bayramda vatandaşlar kurbanlarını Niğde Belediyesi Yeni Mezbahanesi, pazartesi pazarı, Efendibey Mahallesi kapalı pazar, Yeşilburç yolu kapalı pazar peri, Özbelde mevkii kapalı pazar yeri, Afife Hanım Camii eski zahire pazarı yanı, Selçuk Mahallesi kapalı pazar yeri, İlhanlı Mahallesi kapalı pazar yerinde kesebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kurban kesimiyle ilgili kurallara uyulması gerektiğine işaret ederek, "Belirlenen kesim yerlerimizde gerekli hijyen ve sağlık koşullarını sağladık. Hemşehrilerimizin, belirtilen hususlara uyarak hareket etmeleri, bayramı daha güzel ve sorunsuz geçirmelerini sağlayacaktır. Kurban Bayramı'nızı kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde Belediyesi Kurban Kesim Alanlarını Belirledi - Son Dakika

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