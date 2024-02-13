Niğde Belediyesi, Özel Halk Otobüsü Sürücülerine Kişisel Gelişim Semineri Düzenledi - Son Dakika
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Niğde Belediyesi, Özel Halk Otobüsü Sürücülerine Kişisel Gelişim Semineri Düzenledi

Niğde Belediyesi, Özel Halk Otobüsü Sürücülerine Kişisel Gelişim Semineri Düzenledi

Niğde Belediyesi, özel halk otobüsü sürücülerine yönelik kişisel gelişim ve davranış semineri düzenledi. Programda, sürücülere vatandaşlarla etkili iletişim kurma, nezaket kuralları, stres ve öfke kontrolü gibi konular uygulamalı olarak anlatıldı. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, toplu taşıma alanlarında hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, seminerlerin faydalı olacağına inandıklarını ifade etti.

13.02.2024 16:59
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Niğde Belediyesi tarafından özel halk otobüsü sürücülerine yönelik kişisel gelişim ve davranış semineri düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki programda, sürücülere vatandaşlarla etkili iletişim kurma, nezaket kuralları, stres ve öfke kontrolü gibi konular uygulamalı anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, toplu taşıma alanlarında hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Kentte akıllı kavşaklar, durakların modernize edilme çalışmalarının aralıksız sürdürdüğünü aktaran Özdemir, "Niğde'yi mutlu insanların yaşadığı kent haline getirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu bağlamda toplu taşıma araçlarının sürücülerine de önemli görevler düşmektedir. Belediyenin uzman ekipleri tarafından verilen seminerlerin faydalı olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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