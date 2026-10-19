Niğde Bor'da İlçe Müftülüğünün sabah namazı buluşmasında gençler aileleriyle buluştu - Son Dakika
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Niğde Bor'da İlçe Müftülüğünün sabah namazı buluşmasında gençler aileleriyle buluştu

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Niğde Bor\'da İlçe Müftülüğünün sabah namazı buluşmasında gençler aileleriyle buluştu
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Niğde'nin Bor ilçesinde İlçe Müftülüğünce düzenlenen sabah namazı buluşması, gençler ve ailelerini bir araya getirdi. Namaz sonrası Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü Hamza Köse vaaz verdi; ilahiler ve kasideler seslendirilip cemaate çorba ikram edildi.

Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen "Sabah namazı buluşmaları" kapsamında, gençler ve aileleri bir araya geldi.

İlçe Müftülüğünce düzenlenen programda, namaz sonrası Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü Hamza Köse tarafından vaaz verildi.

Namazın ardından ilahiler ve kasideler seslendirildi.

Programda, cemaate çorba ikram edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Niğde Bor'da İlçe Müftülüğünün sabah namazı buluşmasında gençler aileleriyle buluştu - Son Dakika
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