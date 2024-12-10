Niğde'de 127 Şüpheliye Adli İşlem - Son Dakika
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Niğde'de 127 Şüpheliye Adli İşlem

Niğde'de yapılan operasyonlarda 127 şüpheliye adli işlem yapıldı, 9'u tutuklandı.

10.12.2024 13:49
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Niğde'de bir haftada çeşitli olaylara karıştıkları belirlenen 127 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2-8 Aralık tarihlerinde çeşitli uygulamalar gerçekleştirildi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yakalanan 48 şüphelinden 9'u tutuklandı. Operasyonlarda 866,49 gram sentetik uyuşturucu, 185,43 gram esrar, 23,84 gram eroin, 156 sentetik ecza, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Asayiş olaylarıyla ilgili haklarında işlem yapılan 127 zanlıdan 5'i tutuklandı. Zanlılarla 5 tabanca ve şarjör, 3 av tüfeği, 219 fişek, uyuşturucu kullanma aparatı, sentetik ecza ele geçirildi.

Öte yandan, aranan yabancı uyruklu bir şüpheli ile ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan yabancı uyruklu 5 kişinin sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Trafik denetimlerinde 23 bin 332 araç kontrol edildi, 1496 sürücüye ceza uygulandı, 121 araç trafikten men edildi.

Kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyonlarda 6 şüpheli ile 17 senet, 7 sahte içki, tarihi eser olduğu değerlendirilen lahit formlu rölik ve sikke ile dedektör ele geçirildi.

Kaynak: AA

Kaçakçılık, Narkotik, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Güncel, Asayiş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de 127 Şüpheliye Adli İşlem - Son Dakika

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