Niğde'de 7 Kilo 200 Gram Kokain Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Niğde'de 7 Kilo 200 Gram Kokain Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı

Niğde\'de 7 Kilo 200 Gram Kokain Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı

Niğde'de yapılan bir operasyonda, Ankara-Niğde Otoyolu Alın gişelerinde durdurulan bir tırda 7 kilo 200 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı. Niğde Valisi Cahit Çelik, operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

22.02.2024 19:45  Güncelleme: 19:46
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Niğde'de bir tırda 7 kilo 200 gram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara-Niğde Otoyolu Alın gişelerinde bir tıra operasyon düzenledi.

Tırda yapılan aramada, 7 kilo 200 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü M.A.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Niğde Valisi Cahit Çelik, sosyal medya hesabından, "Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." notuyla operasyonun görüntülerini paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde'de 7 Kilo 200 Gram Kokain Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı - Son Dakika

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