Rukiye Demirel'in 9'uncu kattan düşerek öldüğü olayda eşi Durmuş Demirel tutuklandı - Son Dakika
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Rukiye Demirel'in 9'uncu kattan düşerek öldüğü olayda eşi Durmuş Demirel tutuklandı

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Rukiye Demirel\'in 9\'uncu kattan düşerek öldüğü olayda eşi Durmuş Demirel tutuklandı
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Niğde'nin İlhanlı Mahallesi'nde dün akşam oturduğu apartmanın 9'uncu katındaki penceresinden düşen 40 yaşındaki Rukiye Demirel yaşamını yitirdi. Olay sırasında evde bulunduğu tespit edilen eşi Durmuş Demirel, cinayet şüphesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklandı. 2 çocuk annesi kadın, otopsinin ardından defnedildi.

Niğde'de bir apartmanın 9'uncu katından düşen Rukiye Demirel'in (40) ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi Durmuş Demirel tutuklandı.

9'UNCU KATTAKİ PENCEREDEN DÜŞTÜ

Olay, dün akşam saatlerinde İlhanlı Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Rukiye Demirel, oturduğu binanın 9'uncu katındaki penceresinden beton zemine düştü. Durumu gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Demirel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Rukiye Demirel'in cenazesi, otopsinin ardından toprağa verildi.

OLAY SIRASINDA EVDE OLAN EŞİ TUTUKLANDI

Rukiye Demirel'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında olay sırasında evde olduğu belirlenen eşi Durmuş Demirel, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Demirel, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Rukiye Demirel'in 9'uncu kattan düşerek öldüğü olayda eşi Durmuş Demirel tutuklandı - Son Dakika
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