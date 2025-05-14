Niğde\'de Asayiş Olayları Yüzde 50 Azaldı

Niğde Valisi Cahit Çelik, bu yılın ilk 4 ayında asayiş olaylarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 azaldığını söyledi.

Çelik, valilik protokol girişinde düzenlediği basın toplantısında, kentteki asayiş istatistikleri hakkında bilgi verdi.

Alınan tedbirler sayesinde kentte asayiş olaylarının azaldığını belirten Çelik, terörle mücadele kapsamında 15 operasyon yapıldığını ve 15 kişinin yakalandığını ifade etti.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 107 operasyon düzenlendiğini anlatan Çelik, operasyonlarda yakalanan 156 şüpheliden 15'inin tutuklandığını, 12'sinin adli kontrol şartıyla, 129'unun ise serbest bırakıldığını ifade etti.

Narkotik suçlarla mücadeleye de ayrı bir önem verdiklerini vurgulayan Çelik, 474 operasyon yapıldığını dile getirdi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede kapsamında 12 operasyon yapıldığını aktaran Çelik, yabancı uyruklu 17 kaçak göçmen ve 15 organizatörün yakalandığını söyledi.

İl genelinde yaşanan trafik kazalarına da değinen Vali Çelik, kazalarda 10 kişinin hayatını kaybetti, 579 kişinin ise yaralandığını kaydetti.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gürol Okyar da katıldı.