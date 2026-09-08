Niğde'de asayiş uygulamalarında 265 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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Niğde'de asayiş uygulamalarında 265 şüpheli hakkında işlem yapıldı

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Niğde Valiliği, 31 Ağustos-6 Eylül arasında emniyet ve jandarma bölgelerinde 265 şüphelinin gözaltına alındığını, 7'sinin tutuklandığını açıkladı. Trafik kontrollerinde ise 1923 sürücüye ceza uygulanırken, uyuşturucu operasyonlarında 117 gram sentetik uyuşturucu ve 253 gram esrar ele geçirildi.

Niğde Valiliği, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgelerinde meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin verileri paylaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 31 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında kentte meydana gelen asayiş olaylarında 265 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan 265 zanlıdan 7'si tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Narkotik operasyonlarında yakalanan 27 şüpheliden 2'si tutuklandı, 25'i ise salıverildi. Operasyonlarda 117 gram sentetik uyuşturucu, 253 gram esrar, 56 uyuşturucu hap, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, cep telefonu, 2 bin 600 lira ve 50 dolar ele geçirildi.

Kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli hakkında işlem yapılırken, operasyonlarda 300 paket kaçak sigara ve sahte 100 dolar bulundu.

Trafik uygulamalarında ise 31 bin 708 araç sürücüsünden ihlal yaptığı tespit edilen 138'i motosiklet olmak üzere 1923 sürücüye cezai işlem uygulandı, 132 araç ve 15 motosiklet trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerince şüpheli ölüm, buluntu eşya ve farklı kimlik kullanımıyla ilgili 13 olay, vücut izlerinden aydınlatıldı, olaylarla ilgili 12 şüpheli tespit edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde'de asayiş uygulamalarında 265 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

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