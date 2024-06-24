Niğde'de Bayram Tatilinde 73 Trafik Kazası Meydana Geldi - Son Dakika
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Niğde'de Bayram Tatilinde 73 Trafik Kazası Meydana Geldi

Niğde\'de Bayram Tatilinde 73 Trafik Kazası Meydana Geldi

Niğde Valisi Cahit Çelik, 9 günlük bayram tatilinde il genelinde meydana gelen 73 trafik kazasını açıkladı. Kazaların 52'si yaralamalı oldu. Tatil boyunca 20 bin 763 araç denetlendi ve 2 bin 215 araca cezai işlem uygulandı. Vali Çelik, sürücüleri aşırı hız yapmamaları, emniyet kemerini takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

24.06.2024 14:30
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Niğde Valisi Cahit Çelik, 9 günlük bayram tatilinde il genelinde 73 trafik kazasının meydana geldiğini bildirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazalardan 52'si yaralamalı olduğunu belirtti.

Tatil boyunca 20 bin 763 aracın denetlendiğini aktaran Çelik, il genelindeki uygulamalarda 2 bin 215 araca cezai işlem uygulandığını ifade etti.

Çelik, sürücüleri aşırı hız yapılmamaları, otobüs ve araçlarda emniyet kemerini takmaları ve trafik kurallarına uyulması konusunda da uyardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde'de Bayram Tatilinde 73 Trafik Kazası Meydana Geldi - Son Dakika

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