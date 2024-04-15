Niğde'de Bayram Tatilinde 36 Yaralanmalı Trafik Kazası: 2 Ölü, 75 Yaralı - Son Dakika
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Niğde'de Bayram Tatilinde 36 Yaralanmalı Trafik Kazası: 2 Ölü, 75 Yaralı

Niğde\'de Bayram Tatilinde 36 Yaralanmalı Trafik Kazası: 2 Ölü, 75 Yaralı

Niğde Valisi Cahit Çelik, Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen 36 yaralanmalı trafik kazasında 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 75 kişinin de yaralandığını belirtti. Vali Çelik, yapılan denetimlerde 1500 araca hız ihlali nedeniyle idari ceza uygulandığını, alkollü araç kullanmaktan 22 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı. 9 günlük periyotta il genelinde 40 hasarlı, 35 yaralanmalı ve bir de ölümlü trafik kazası meydana geldi.

15.04.2024 18:25
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Niğde Valisi Cahit Çelik, Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen 36 yaralanmalı trafik kazasında 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 75 kişinin de yaralandığını belirtti.

Vali Çelik, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 günlük bayram tatili süresince emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 1500 araca hız ihlali nedeniyle idari ceza uygulandığı söyledi.

Alkollü araç kullanmaktan 22 sürücüye işlem yapıldığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"19 bin 84 araç denetlendi, 2 bin 994 araca cezası uygulandı, 76 araç trafikten men edildi. 9 günlük periyotta il genelinde 40 hasarlı, 35 yaralanmalı ve bir de ölümlü trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 75 vatandaşımız yaralanırken bir vatandaşımız olay yerinde bir vatandaşımız da hastanede hayatını kaybetti."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde'de Bayram Tatilinde 36 Yaralanmalı Trafik Kazası: 2 Ölü, 75 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de Bayram Tatilinde 36 Yaralanmalı Trafik Kazası: 2 Ölü, 75 Yaralı - Son Dakika
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