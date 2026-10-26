Niğde\'de ÇOGEP kapsamında öğrencilere eğitim verildi

Niğde Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik, Çocuk Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Birlikte Her Şey Mümkün Projesi" kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Abdülhamit Han Ortaokulu, Şehit Varol Tosun İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine, polislik mesleği, asayiş olaylarında alınması gereken tedbirler ve güvenli internet kullanımı, KADES, 112 Acil Çağrı Merkezi ve önemli telefon numaraları, genel güvenlik, dolandırıcılık, IBAN numarası kiralama suçları ve okul güvenliği konularında bilgi verdi.

Öte yandan çalışmayla çocukların suç mağduru olmasının önlenmesi, zararlı alışkanlıklardan ve sağlıklarını tehdit eden maddelerden uzak tutulması, sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi ve güvenli eğitim ortamlarında yetişmelerine katkı sağlanması amaçlandı.