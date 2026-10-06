Niğde\'de demirci kardeşler, minyatür at arabalarını kafe ve restoranlara gönderiyor

NİĞDE'de demircilik yapan Harun ve Adnan Ulaşer (61) kardeşler, artık kullanılmayan at arabalarını birlikte yeniden yorumlayarak minyatürünü üretiyor. Türkiye'nin her yerine gönderilen ürünler, işletmeciler tarafından özellikle kafe ve restoranların dekoru için kullanılıyor.

Hıdırlık Sanayi Sitesi'nde demircilik yapan Harun ve Adnan Ulaşer kardeşler, hayatını kaybeden ve 70 yıl boyunca at arabası ustalığı yapan babaları Salih Ulaşer'in mesleğini minyatür at arabaları yaparak yaşatıyor. Piyasadan çekilen at arabalarını yeniden yorumlayan kardeşler, el emeğiyle yaptıkları minyatür araçlarla mekanlara nostaljik bir görünüm kazandırıyor. Süs eşyaları sevenler tarafından talep gören minyatür ürünler, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

RESTORAN VE KAFELER İLGİ GÖSTERİYOR

Çalışmaları hakkında bilgi veren Adnan Ulaşer, "At arabaları piyasadan çekilince insanlar bunları dekoratif amaçlı kullanmaya başladı. Biz de hem talepleri karşılamak hem de babamızın mesleğini sürdürmek için bu ürünleri yapmaya gayret ediyoruz. Önceden bunların büyüklerini yapıyorduk. Bu arabalar piyasadan çekilince insanlar dekoratif amaçlı maketlerine ilgi göstermeye başladı. Taleplerde bulunuyorlar, bizler de yapmaya çalışıyoruz. Kalıp kullanmadan, tamamen el emeğiyle yapıyoruz. Ürünler özellikle restoran ve kafelerde değerlendiriliyor. Türkiye'nin neredeyse tüm şehirlerinden sipariş alıyoruz, gönderiyoruz" dedi.