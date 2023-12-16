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Niğde'de Deneyap Teknoloji Atölyeleri Bilim Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Niğde'de Deneyap Teknoloji Atölyeleri Bilim Şenliği düzenlendi

Niğde'de Merkez Spor Kompleksi'nde düzenlenen Deneyap Teknoloji Atölyeleri Bilim Şenliği'nde öğrencilerin hazırladıkları projeler sergilendi. Vali Cahit Çelik, çocukları milli teknolojiyle donatma ve dijital dünyada yetiştirme konusunda gayret göstereceklerini belirtti. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise TÜBİTAK ile görüşmelerin devam ettiğini ve kısa sürede bir bilim merkezini Niğde'ye kazandıracaklarını söyledi.

Niğde\'de Deneyap Teknoloji Atölyeleri Bilim Şenliği düzenlendi
16.12.2023 - 15:37,
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Niğde'de Deneyap Teknoloji Atölyeleri Bilim Şenliği düzenlendi.

Merkez Spor Kompleksi'ndeki şenlikte, Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim alan öğrenciler, hazırladıkları projeleri sergiledi.

Şenliğe katılan Vali Cahit Çelik, akıllı şehirlerden dijital tarıma, sağlık teknolojilerinden giyilebilir teknolojiye ve savunma sanayinden afetlere müdahaleye farklı projelerin sergilendiğine dikkat çekti.

Çelik, "Çocuklarımızı milli teknolojiyle donatmak, onları dijital dünyada, siber vatanın birer neferi olarak yetiştirme konusunda elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. İnşallah bundan sonraki süreçte çocuklarımızın ekipman, malzeme konusunda bir ihtiyaçları olmayacak. Biz onlara her türlü desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de "TÜBİTAK'la görüşmelerimiz devam ediyor, daha büyük bir bilim merkezi hazır vaziyette. İnşallah kısa bir süre içerisinde bir bilim merkezini Niğde'ye kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ise geleceğin teknoloji yıldızlarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Çelik ve Belediye Başkanı Özdemir, TEKNOFEST eğitmenlerine ve dereceye giren öğrencilere hediye verdi.

Kaynak: AA
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