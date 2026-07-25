Niğde'de Depremde Hasar Gören Binaların Yıkımına Başlandı
Niğde'de depremlerde hasar gören binaların yıkımına başlandı, güvenlik önlemleri alındı.
Niğde'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı.
Paşakapı Caddesi'nde bulunan binalarda başlatılan kontrollü yıkım çalışmaları nedeniyle bölgede güvenlik önlemi alındı.
Polis ve zabıta ekipleri, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Doğal gaz ekipleri de bölgede hazır bulundu.
Yıkım çalışmalarının yaklaşık 4 gün süreceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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