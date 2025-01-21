Niğde'de Depremzedelere Yeni Konutlar İnşa Ediliyor - Son Dakika
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Niğde'de Depremzedelere Yeni Konutlar İnşa Ediliyor

Niğde\'de Depremzedelere Yeni Konutlar İnşa Ediliyor

Niğde Valisi Çelik, depremzedeler için inşaatı süren konutları inceledi ve süreci aktardı.

21.01.2025 13:19
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Niğde Valisi Cahit Çelik, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Niğde'deki evleri hasar gören depremzedelere yönelik inşa edilen konutlarını inceledi.

Efendibey Mahallesi'nde yapımı süren konutlarla ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Çelik, gazetecilere, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu söyledi.

Çelik, deprem sonrası kentte 49 binanın hasar gördüğünü hatırlatarak, bunlardan 23'ünün ağır hasarlı, 1'inin acil yıkılacak ve 25'inin orta hasarlı olduğunu aktardı.

Ağır hasarlı ve acil yıkım kararı alınan binaların yıkım işlemlerinin tamamlandığını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Orta hasarlı 25 binanın 16'sı kamuya, 9'u özel mülkiyete aittir. Özel mülkiyete ait 9 binanın 7'sinde güçlendirme çalışmaları başladı. Bir kısmı tamamlandı, bir kısmı devam ediyor. Orta hasarlı bir binanın yıkım işlemi tamamlandı. Diğer bir binanın yıkım işlemi sürüyor. AFAD tarafından ilimizde bugüne kadar 224 hak sahibi belirlendi. Hak sahiplerine konut sağlamak amacıyla TOKİ Başkanlığı 13 Kasım 2024'te ihale gerçekleştirildi. Bu kapsamda Efendibey Mahallesi'nde toplam 15 bloktan oluşacak konutların inşaatı başladı. Proje kapsamında 3+1 10 blok, 2+1 ise 5 bloktan oluşuyor."

Çelik, hak sahipliği başvuruları için AFAD Başkanlığı tarafından 30-31 Ocak'ta son ek başvuru süreci açılacağını ve başvuru yapmamış afetzedelerin bulundukları illerdeki AFAD müdürlüklerine başvurabileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde'de Depremzedelere Yeni Konutlar İnşa Ediliyor - Son Dakika

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