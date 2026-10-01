Niğde'de fabrikada ölen 14 yaşındaki çocuğun davasında 2 sanığa hapis cezası verildi - Son Dakika
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Niğde'de fabrikada ölen 14 yaşındaki çocuğun davasında 2 sanığa hapis cezası verildi

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Niğde'nin Bor ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında 14 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin davada 3 sanıktan 2'si hapis cezası aldı. Mahkeme İ.Y.A'ya 5 yıl 6 ay, E.Y'ye 4 yıl 9 ay 23 gün hapis verirken H.K. beraat etti.

Niğde'de bir geri dönüşüm fabrikasında çalışan 14 yaşındaki çocuğun kolunu makineye kaptırması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada 3 sanıktan 2'si hapis cezasına çarptırıldı.

Bor 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 2 sanığın "taksirle öldürme" suçundan cezalandırılmasını, diğerinin ise beraatini istedi.

Sanık avukatları ise dosyaya giren bilirkişi raporuna itiraz ederek, müvekkillerinin olayda kusurları olmadığını savundu.

Avukatlar ayrıca, amcası S.Ö'nün maktul çocuğu ailesinin haberi olmadan fabrikaya götürdüğünü öne sürdü.

Mahkeme hakimi, sanık İ.Y.A'ya "taksirle öldürme" suçundan 5 yıl 6 ay, E.Y'ye de aynı suçtan 4 yıl 9 ay 23 gün hapis cezası verdi. Hakim, sanık H.K'nin ise beraatine karar verdi.

Olay

Bor ilçesinde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında çalışan 14 yaşındaki Abdurahman Ö. 14 Nisan 2025'te plastik madde atmaya çalışırken kolunu makineye kaptırmış, yaralanan çocuk kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: AA
3. SayfaMahkemeGüncelNiğdeBorSon Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de fabrikada ölen 14 yaşındaki çocuğun davasında 2 sanığa hapis cezası verildi - Son Dakika
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