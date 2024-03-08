Niğde'de Gıda Denetimleri Sıklaştırıldı - Son Dakika
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Niğde'de Gıda Denetimleri Sıklaştırıldı

Niğde\'de Gıda Denetimleri Sıklaştırıldı

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, il genelinde başta fırın olmak üzere gıda üretimi ve satışı yapan yerleri denetledi. Gıda denetimlerinin sıklaştırıldığını ve ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, vatandaşların temiz, hijyenik ve hilesiz gıdaya ulaşmasının hedeflendiğini söyledi. Gıda mühendisleri tarafından yapılan denetimlerle vatandaşların sağlıklı bir gıdaya ulaşması amaçlanıyor.

08.03.2024 12:45
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Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, il genelinde başta fırın olmak üzere gıda üretimi ve satışı yapan yerleri denetledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, yaptığı yazılı açıklamada, gıda denetimlerinin sıklaştırıldığını ve ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirtti.

Ekiplerin denetimleri, gıda üretimi, satışı ve toplu tüketim yerlerine yönelik gerçekleştirildiğini aktaran Baş, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın en temiz, hijyenik ve hilesiz gıdaya ulaşması en büyük hedefimiz. Üretimden tüketime kadar her alanda varız. Gıda mühendisi arkadaşlarımız, gerekli denetimleri yapıyor. Amacımız, vatandaşlarımızın sağlıklı bir gıdaya ulaşmasıdır. Vatandaşlarımız, böyle sıkı denetim yaptığımızı görünce gıdaları daha rahat tüketecek."

Kaynak: AA

Niğde, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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