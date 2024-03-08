Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, il genelinde başta fırın olmak üzere gıda üretimi ve satışı yapan yerleri denetledi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, yaptığı yazılı açıklamada, gıda denetimlerinin sıklaştırıldığını ve ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirtti.
Ekiplerin denetimleri, gıda üretimi, satışı ve toplu tüketim yerlerine yönelik gerçekleştirildiğini aktaran Baş, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımızın en temiz, hijyenik ve hilesiz gıdaya ulaşması en büyük hedefimiz. Üretimden tüketime kadar her alanda varız. Gıda mühendisi arkadaşlarımız, gerekli denetimleri yapıyor. Amacımız, vatandaşlarımızın sağlıklı bir gıdaya ulaşmasıdır. Vatandaşlarımız, böyle sıkı denetim yaptığımızı görünce gıdaları daha rahat tüketecek."
Son Dakika › Güncel › Niğde'de Gıda Denetimleri Sıklaştırıldı - Son Dakika
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