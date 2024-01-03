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Niğde'de Husumetli Akrabalar Arasında Cinayet: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Niğde'de Husumetli Akrabalar Arasında Cinayet: 2 Tutuklama

Niğde'de husumetli olduğu akrabaları Abdullah Gül ve Ramazan Gök, kahvehanede tabancayla öldürüldü. Cinayet şüphelisi İrfan Gök ile ona yardım eden Bayram Gül tutuklandı. Olayın ardından şüpheliler, Ramazan Gök'ün evine giderek onu av tüfeğiyle öldürdü ve kaçtı. İrfan Gök gözaltına alındıktan sonra tutuklandı, Bayram Gül ise yakalandıktan sonra tutuklandı.

Niğde\'de Husumetli Akrabalar Arasında Cinayet: 2 Tutuklama
03.01.2024 - 13:46,
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NİĞDE'de, husumetli olduğu akrabaları Abdullah Gül (43) ile Ramazan Gök'ü (52), kahvehanede tabancayla öldürdükten sonra döndüğü evinde öldürülen Ramazan Gök'ün (39), cinayet şüphelisi İrfan Gök (50) ile ona yardım eden Bayram Gül (29) tutuklandı.

Olay, 31 Aralık'ta saat 18.00 sıralarında, Merkez ilçesi Ağcaşar Mahallesi'ndeki kahvede meydana geldi. Ramazan Gök, kahvede karşılaştığı, husumetli olduğu akrabası Abdullah Gül ile Ramazan Gök'ün yanına gitti. Gök, tartıştığı Gül ile Ramazan Gök'ü tabancayla vurup, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Gül ile Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

EVİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Olayı öğrenen Gül ve Gök'ün yakınları Bayram Gül ile İrfan Gök, Ramazan Gök'ün evine gitti. Şüpheliler, evde karşılaştıkları Gök'ü av tüfeğiyle öldürüp, kaçtı. Jandarma ekipleri, şüphelilerden İrfan Gök'ü gözaltına aldı. Jandarma karakoluna götürülen Gök, işlemleri tamamlanıp, tutuklandı. Ekipler, olayın ardından kaçan Bayram Gül'ü de dün yakaladı. Bayram Gül, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Mahkemeye çıkarılan Gül, tutuklandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Niğde'de Husumetli Akrabalar Arasında Cinayet: 2 Tutuklama - Son Dakika
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