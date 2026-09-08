Niğde'de inşaatın 3. katından düşen işçi hastaneye kaldırıldı
Niğde'de bir inşaatın 3. katında çalışırken dengesini kaybedip zemine düşen işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edilirken, yaralı işçi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Niğde'de çalıştığı inşaatın 3. katından düşen işçi yaralandı.
Kimliği öğrenilemeyen bir işçi, İlhanlı Mahallesi 139. Sokak'taki bir inşaatın 3. katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı işçi, çevredekilerin yardımıyla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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