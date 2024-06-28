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Niğde'de izciler yaz kampında buluştu

NİĞDE - Türkiye İzcilik Federasyonuna bağlı izciler Aladağlar Emli Vadisi'nde Yaz Kampı gerçekleştirdi.

Niğde'nin Çamardı ilçesi sınırları içinde yer alan Emli Vadisi'nde 27-29 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan kampta 41 izci 7 izci lideri gözetiminde, doğa yürüyüşleri, okçuluk, izci düğümleri, gece yürüyüşleri, oyunlar, çevre faaliyetleri ve kamp ateşi programları ile doğayla iç içe vakit geçirdi. İzcilerin yaz kampına eşlik eden Niğde Valisi Cahit Çelik yaz kampı programında hedefin, çocukların izciliği ve doğal zenginliklerle dolu olan Aladağlar'ı tanımaları olduğunu ifade etti. Aladağlar'ın sadece Türkiye değil dünya için çok önemli merkez olduğunu söyleyen Vali Çelik; "Valilik olarak burada iki tane büyük çadır kurduk ve bu çadırlarda yaz tatili döneminde izcilikle, dağcılıkla ilgilenen çocuklarımızı buraya getirmek istedik. Her hafta bu etkinliğimiz devam edecek. Çocuklar doğaya çıktığı zaman o güzellikleri gördükleri zaman çok rahatlamış oluyorlar" dedi.

Yaz döneminde ailelerinin izin verdiği çocuklara Emli Vadisi'nde iki günlük eğitim verileceğini ve bu sayede çocukların doğa ile iç içe zaman geçireceğini kaydeden Vali Çelik; Aladağlar'ı çocuklara tanıtacaklarını belirterek; "Niğde'deki çocukların çoğu burayı bilmiyor. Hem çocuklarımızı getirip Aladağları tanıtacağız hem de doğayla, dağcılıkla ilgili temel eğitimleri vereceğiz. Doğayı, dağları seven insanlar çevresine de zarar vermez" şeklinde konuştu.

Türkiye İzcilik Federasyonu Niğde İl temsilcisi Hüseyin Orhun Çelikbaş ise gerçekleştirdikleri yaz kampında çocuklara verilen eğitimleri anlatarak; "Türkiye izcilik Federasyonu kamplar talimatı doğrultusunda Niğde Valiliği himayesinde Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu iki gecelik bir kısa süreli yaz kampı düzenledik. Bu kampta çocuklarımız genel kampçılık bilgilerini edinirken gece, gündüz yürüyüşleri, okçuluk faaliyetleri, kaya tırmanışı izci düğümleri ile temel eğitimler aldılar" ifadelerini kullandı.