Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 5 Gözaltı

Niğde'de düzenlenen operasyonda, 175 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 28 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara imalatı ve satışı yapanlara yönelik çalışma yaptı.

Düzenlenen operasyonda, şüphelilere ait adreslerde arama yapan ekipler, 175 bin dolu makaron, 28 litre kaçak etil alkol, 1 litre anason, 3 içki yapım kiti, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 66 tabanca fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.