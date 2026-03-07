Niğde'de Kadınların Emeği: Tabal Gastronomi Evi - Son Dakika
Niğde'de Kadınların Emeği: Tabal Gastronomi Evi

07.03.2026 12:16
Kadınların el emeğiyle hizmet veren Tabal Gastronomi Evi, Michelin ödülü kazandı.

Niğde'de belediye tarafından açılan ve kısa sürede dünyanın prestijli restoranları arasına girmeyi başaran "Tabal Gastronomi Evi", mutfağındaki kadınların emeğiyle kentin gastronomi kültürünü yaşatıyor.

Yaklaşık 3 yıl önce Niğde Belediyesince restore edilerek hizmete açılan tarihi konakta faaliyet gösteren Tabal Gastronomi Evi'nde 21 kadın çalışıyor. Kadınlar, hem Niğde'ye özgü yemekleri tanıtıyor hem de emekleriyle kentin uluslararası düzeyde tanınmasına katkı sağlıyor.

Dünyanın prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden Michelin Rehberi 2026 Türkiye seçkisinde "Bib Gourmand" (Makul fiyatlarla yüksek kaliteli yemekler sunan restoranların ödüllendirildiği kategori) listesine giren Gastronomi Evi, kadınların üretim gücü ve mutfak kültürüne kattıkları değerle de dikkati çekiyor.

Tabal Gastronomi Evi Müdürü Vehibe Akbey, AA muhabirine, tarihi konağın Mayıs 2023'ten itibaren belediye işletmesine geçtiğini söyledi.

Daha sonra burada açılan Tabal Gastronomi Evi'nin her kademesinde kadınların görev yaptığını anlatan Akbey, her işte kadınların el emeği ve göz nurunun olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Burası kadınlar tarafından yönetilen bir işletme. Mutfaktan fırına, fırından bulaşığına, servis personelinden kasiyerine ve işletme müdürüne kadar tamamı kadın. Başkanımızın kadınlara verdiği değerle kadınlar da birçok şeyi başarabileceklerini gösterdi. Burada çalışan kadın personelimiz, güzel şeflerimiz, servis personelimizle bu ödülü aldık. Kadınların el emeği göz nuruyla işlettiği bu iş yeri de yakın zamanda Michelin yıldızları arasına girdi. Diğer restoranlardan farkı tamamen kadınların olması. Burada Anadolu lezzetleri, Osmanlı'dan kalan özel yemekler, kentin eski tatları bulunmakta. İşletmemiz başarısı dolayısıyla şehir dışından da çok fazla tercih ediliyor. Başarımızı daha güzel yerlere taşımak istiyoruz."

"Niğde'de belediyenin birçok kurumunda kadınlar çalışıyor"

Soğuk büfe sorumlusu Seçil Cantürk de kadınlarla çalışmanın çok keyifli olduğunu anlattı.

Dayanışma örneği gösterdiklerini dile getiren Cantürk, "Sabah geldiğimizde hep birlikte üretim yapıyoruz, öğlen de tabaklama yapıyoruz. Arkadaşlarımızla gayet güzel, mutlu, mesut ve eğlenceli şekilde çalışıyoruz. Aldığımız ödülle gerek Türkiye'de gerekse de dünyada bir ilke imza attık. Kadınlar olarak istersek her şeyi başarabileceğimizi gösterdik. Niğde'de belediyenin birçok kurumunda kadınlar çalışıyor. Bunun için de başkanımıza ayrıca teşekkür ederiz. Kadınlar olarak her şeyin üstesinden gelebildiğimizi, el ele verdiğimizde her şeyi başarabildiğimizi dünyaya kanıtlamış olduk." dedi.

"Bu ödül kadınlar sayesinde alındı"

Servis personeli Semra Şahin ise kadınların beraber çalışmasının güzel olduğunu belirterek, "Kadın olduğumuz için herkes birbirini anlayışla karşılayabiliyor. Her durumda her zorlukta birbirimize daha destekçi ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kadın çoğu yerde ve işte her zaman başarılıdır. Burada da öyle oldu, bu ödül kadınlar sayesinde alındı." ifadelerini kullandı.

Garson Elif Gülcan da günlerinin çok yoğun geçtiğini söyleyerek, "Burada çalışmaktan memnunuz. Çok yoğun bir tempomuz, gelenimiz, gidenimiz ve misafirimiz var. Şehir dışından gelen misafirlerimiz de var. Çalışma arkadaşlarımın hepsi kadın olduğu için iyi anlaşıyoruz. Yeter ki imkan verilsin, kadınlar her şeyi başarabilir." diye konuştu.

Kaynak: AA

