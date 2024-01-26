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Niğde'de gece başlayan kar yağışıyla kent beyaza büründü - Son Dakika
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Niğde'de gece başlayan kar yağışıyla kent beyaza büründü

Niğde'de gece başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı. Belediye ekipleri, kar temizleme çalışması başlattı. Trafik ekipleri ise sürücüleri hatalı sollama, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

Niğde\'de gece başlayan kar yağışıyla kent beyaza büründü
26.01.2024 - 10:31,  Güncelleme: 10:32
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Niğde'de gece başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı.

Kar yağışının ardından belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de sürücüleri hatalı sollama, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Niğde'de gece başlayan kar yağışıyla kent beyaza büründü - Son Dakika
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