Niğde'de Kentsel Yenilikçilik Toplantısı

20.04.2026 13:45
UCLG-MEWA toplantısı, Niğde'de kentsel yenilikçilik temasıyla başladı, yerel yöneticiler bir araya geldi.

Niğde'de Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu Toplantısı, açılış töreniyle başladı.

Kentteki otelde "Kentsel Yenilikçilik: Yerel Çözümlerle Ortak Gelecek" temasıyla düzenlenen toplantıya birçok ilden ve yurt dışından belediye başkanları ve yardımcıları katıldı.

Vali Nedim Akmeşe, programın açılışında yaptığı konuşmada, toplantının Niğde'de gerçekleştirilmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Toplantının farklı ülkelerden belediye başkanlarını, yerel yönetim temsilcilerini ve uzmanları bir araya getirdiğini ifade eden Akmeşe, kentsel yenilikçilik, iklim değişikliğine uyum, akıllı şehir uygulamaları ve yerel yönetimlerde işbirliği alanlarında önemli katkılar sunacağını belirtti.

Akmeşe, toplantının kentler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendireceğini ve kalıcı işbirliklerine zemin hazırlayacağını dile getirdi.

"Üyelerimizin ortak bir ideal etrafında buluşması, UCLG-MEWA'yı eşsiz ve güçlü kılan en temel unsurdur"

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da bu tür toplantıların önemli çıktılarından birisinin de bilgi alışverişi olduğunu söyledi.

UCLG-MEWA'nın dünyanın vicdanını şehirlerin diliyle konuşan büyük bir dayanışma hareketi olduğunu vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Farklı coğrafyalardan, kültürlerden ve tecrübelerden gelen üyelerimizin ortak bir ideal etrafında buluşması, UCLG-MEWA'yı eşsiz ve güçlü kılan en temel unsurdur. Bu yapı yalnızca kurumları değil umutları, çözümleri ve ortak geleceğe dair iradeyi bir araya getirmektedir. Bugün UCLG-MEWA çatısı altında yer alan her bir üye, insanlık adına sorumluluk taşıyan birer öncü ve vizyon sahibidir. Yerelden yükselen bu güçlü ses, küresel meseleler karşısında kararlı bir duruş sergileyebilmenin en somut göstergesidir. Bugün bölgemiz, iklim değişikliğinin en yoğun hissedildiği alanlardan biri olan su stresi, gıda güvenliği, hızlı kentleşme ve artan eşitsizliklerle karşı karşıyadır. Aynı zamanda çatışmalar ve insani krizler, şehirlerimizin üzerindeki baskıyı her geçen gün daha da arttırmaktadır. İsrail'in Gazze'de başlattığı, İran ve Lübnan başta olmak üzere tüm bölgeye yaymış olduğu insani trajedi, hepimize yerel yönetimlerin sorumluluğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. Vatandaşlarımızın güveniyle görev üstlenen yerel yöneticiler, hizmet üretmenin yanında dayanışmayı büyüten, insan onurunu koruyan ve yeniden inşa süreçlerine katkı sunan aktörler olmalı."

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de 13 ülke ve 71 kurumdan 119 yerel yöneticiyi Niğde'de ağırladıklarını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Toplantıda UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman da konuşma yaptı.

Toplantı, 22 Nisan'da sona erecek.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş’in babasından Doku ailesine destek “Şüpheleniyorum“ deyip tek kişiyi işaret etti Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! "Şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran’dan korkutan paylaşım Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran'dan korkutan paylaşım
Süper Lig’e yükselen ilk takım Erzurumspor Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı

14:30
TBMM’de 23 Nisan özel oturumu Kurtulmuş’un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
14:09
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
13:57
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
13:47
Avukat Serdar Öktem suikastında iddianame hazırlandı Saldırının altından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı
Avukat Serdar Öktem suikastında iddianame hazırlandı! Saldırının altından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı
12:39
Okul saldırıları sonrası İzmir’de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
11:41
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma “Suça sürüklenen çocuk“ tanımı değişiyor
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma! “Suça sürüklenen çocuk" tanımı değişiyor
