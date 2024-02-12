Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden kadınlar için ekonomik fırsatlar projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden kadınlar için ekonomik fırsatlar projesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi\'nden kadınlar için ekonomik fırsatlar projesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından hazırlanan 'Kırsal Kesimdeki Kadınlar İçin Ekonomik Fırsatlar Oluşturma' projesi tanıtıldı. Proje kapsamında kırsal kesimde yaşayan kadınların ekonomik olarak güçlenmesi ve iklim değişikliği ile uyumunun sağlanması hedefleniyor. Proje, kadınların istihdamını artırarak kırsal kesimde yaşayan kadınların ekonomik bağımsızlığını sağlamayı amaçlıyor.

12.02.2024 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesince hazırlanan "Kırsal Kesimdeki Kadınlar İçin Ekonomik Fırsatlar Oluşturma" projesinin tanıtımı yapıldı.

Vali Cahit Celik, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, girişimcilik destekleri ve kırsal kalkınma hibelerinin kadınlar için yapılan projelerde kullanıldığını söyledi.

Proje kapsamında kırsal kesimde yaşayan kadınların, ekonomik olarak güçlenmesi ve iklim değişikliği ile uyumunun sağlanması konusunda çalışmalar yapılacağını belirten Çelik, "Geçtiğimiz günlerde açıklanan TÜİK verileri ışığında Niğde'nin nüfusu 377 bin kişi ve bunun 188 bini kadın. 84 bin kadının ise kırsal kesimde yaşadığını görüyoruz. Niğde nüfusunun yüzde 50'sini kadınlar oluşturmakta. Bu proje uygulandığı taktirde kırsal kesimde yaşayan kadınlar için istihdam sağlayacaktır." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu da iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarına yönelmek, bunların üretimi için gerekli teknolojileri geliştirmek ve benzer konular uygulamak için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Projenin koordinatörü Doç. Dr. Ece Ümmü Deveci ise hava şartları ve koşulların değişmesinden dolayı uyum sürecini başlatmak zorunda olduklarına dikkati çekti.

Yarı kurak bölge olan Niğde ve Orta Anadolu'da, tarım ve toplum direncinin kırsal kesimde yaşayan insanların maruz kaldığı iklim kırılganlığını ele alarak uyum kapasitelerini artırmak istediklerini anlatan Deveci, "Kadınları, çocukları, toplum liderlerini ve ebeveynleri hedef alarak kapsamlı eğitim ve içerikler oluşturduk. Amacımız, kırsal kesimde yaşayan kadınları ekonomik olarak güçlendirmek, aynı zamanda da iklim değişikliği ile mücadelede aktif ve bilinçli bir rol oynamalarını sağlamak. Proje kapsamında birçok alanda eğitim vererek kadınların ekonomik bağımsızlığını sağlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını cevaplayan Deveci'ye, Prof. Dr. Uslu tarafından plaket takdim edildi.

Programa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü ve IPA Çevre Program Otoritesi Başkanı Hüseyin Bayraktar ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İklim Değişikliği, Ömer Halisdemir, Niğde, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden kadınlar için ekonomik fırsatlar projesi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 18:29:18. #1.13#
SON DAKİKA: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden kadınlar için ekonomik fırsatlar projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement