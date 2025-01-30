Niğde\'de kitap okuma etkinliği düzenlendi

Niğde Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi'nde kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Gençlik merkezinden yapılan açıklamaya göre, GSB Gençlik Kış Kulübü Programı kapsamında gençlik merkezi bahçesinde çocuklara yaş gruplarına uygun kitaplar dağıtıldı.
Okuma alışkanlığının kazandırılmasının hedeflendiği etkinlikte, kitapların öğrencilerin kültürel, sosyal ve kişisel gelişimine katkı sunması hedefleniyor.
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