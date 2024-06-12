Niğde'de Köprü Kenarında Ceset Bulundu: 6 Tutuklama

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NİĞDE'de köprü kenarında cesedi bulunan ve cinayete kurban gittiği belirlenen Mahmut Fırat Tabar'ın (22) öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2 şüpheliye yurt dışı yasağı konularak adli kontrol kararı verilirken, 6 şüpheli serbest kaldı.

Olay, 9 Haziran'da İlhanlı Mahallesi Çimento Fabrikası civarındaki köprünün kenarında meydana geldi. Çevredekiler, bir kişinin yerde hareketsiz yattığı yönünde ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekipler, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemede, ölenin Mahmut Fırat Tabar olduğu tespit edildi. Niğde Cumhuriyet Savcılığı, Tabar'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatırken, Tabar'ın cinayete kurban gittiği saptandı.

Şüpheliler, 120 saatlik kamera görüntüsü incelenerek tespit edildi. 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 9 şüpheli kent merkezinde gözaltına alınırken, 5 şüphelinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kaçtığı belirlendi. Bunun üzerine polis, KKTC'deki ilgili makamlarla irtibata geçti. Burada yakalanan 5 şüpheli önce Adana'ya, sonra Niğde'ye getirildi. 14 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 14 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında yurt dışı yasağı konularak adli kontrol kararı verildi. 6 şüpheli ise ifadesinin ardından serbest kaldı.