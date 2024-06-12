Niğde'de Köprü Kenarında Ceset Bulundu: 6 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Niğde'de Köprü Kenarında Ceset Bulundu: 6 Tutuklama

Niğde'de köprü kenarında cesedi bulunan Mahmut Fırat Tabar'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2 şüpheliye yurt dışı yasağı konuldu, 6 şüpheli serbest bırakıldı.

12.06.2024 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
NİĞDE'de köprü kenarında cesedi bulunan ve cinayete kurban gittiği belirlenen Mahmut Fırat Tabar'ın (22) öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2 şüpheliye yurt dışı yasağı konularak adli kontrol kararı verilirken, 6 şüpheli serbest kaldı.

Olay, 9 Haziran'da İlhanlı Mahallesi Çimento Fabrikası civarındaki köprünün kenarında meydana geldi. Çevredekiler, bir kişinin yerde hareketsiz yattığı yönünde ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekipler, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemede, ölenin Mahmut Fırat Tabar olduğu tespit edildi. Niğde Cumhuriyet Savcılığı, Tabar'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatırken, Tabar'ın cinayete kurban gittiği saptandı.

Şüpheliler, 120 saatlik kamera görüntüsü incelenerek tespit edildi. 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 9 şüpheli kent merkezinde gözaltına alınırken, 5 şüphelinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kaçtığı belirlendi. Bunun üzerine polis, KKTC'deki ilgili makamlarla irtibata geçti. Burada yakalanan 5 şüpheli önce Adana'ya, sonra Niğde'ye getirildi. 14 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 14 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında yurt dışı yasağı konularak adli kontrol kararı verildi. 6 şüpheli ise ifadesinin ardından serbest kaldı.

Kaynak: DHA

Niğde, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de Köprü Kenarında Ceset Bulundu: 6 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:26 Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
21:54 Ümraniye’de Kız Kardeşi Nedeniyle Öğretmeni Darp Eden Şüpheli Tutuklandı Ümraniye'de Kız Kardeşi Nedeniyle Öğretmeni Darp Eden Şüpheli Tutuklandı
21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
17:07 Ateşkes yine çıkmaza girdi Hamas kabul etti, bu sefer ABD silahların susmasına yanaşmıyor Ateşkes yine çıkmaza girdi! Hamas kabul etti, bu sefer ABD silahların susmasına yanaşmıyor
22:42 Final serisinde Anadolu Efes’i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu Final serisinde Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 22:50:22. #1.12#
SON DAKİKA: Niğde'de Köprü Kenarında Ceset Bulundu: 6 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement