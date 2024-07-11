Niğde'de metrekareye 45,5 kilogram yağmur yağdı - Son Dakika
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Niğde'de metrekareye 45,5 kilogram yağmur yağdı

Niğde\'de metrekareye 45,5 kilogram yağmur yağdı

Niğde merkez ve ilçelerinde etkili olan yağışlar sonrası yapılan araştırmalarda metrekareye 45,5 kilogram yağmur yağdığı bildirildi. Sel ve su baskınlarından zarar gören yerleşim yerlerinde hasar tespit çalışmaları sürerken tarım arazilerinde de zarar tespit edildi.

11.07.2024 20:25
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Niğde'de metrekareye 45,5 kilogram yağmur yağdı

NİĞDE - Niğde merkez ve ilçelerinde etkili olan yağışlar sonrası yapılan araştırmalarda metrekareye 45,5 kilogram yağmur yağdığı bildirildi.

Dün meydana gelen, sel ve su baskınlarına neden olan yağışlarda Niğde genelinde metrekareye düşen yağış miktarı 12 ile 45,5 kg arasında değişti. Niğde Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, kent merkezine metrekareye yaklaşık 12 kilogram yağış düşerken, Bor ilçesine 18 kilogram, Altunhisar ilçesine 12 kilogram, Çiftlik ilçesine 45,5 kilogram, merkeze bağlı Bağlama beldesine 15 kilogram ve Uluağaç köyüne ise 12,5 kilogram yağmur yağdı.

Sel ve su baskınlarından zarar gören yerleşim yerlerinde hasar tespit çalışmaları sürerken Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin zarar gören tarım arazilerinde yaptığı incelemelerde ilk belirlemelere göre 150 dekar tarım arazisinin de zarar gördüğü tespit edildi. Niğde İl Özel İdaresi ekipleri ise sel ve heyelan nedeniyle kapanan köy yollarında çalışmalarını tüm hızıyla devam ediyor. Bor ilçesinde selden en fazla etkilenen mahallelerde ise hasar tespit çalışmaları devam ederken zarar gören bölgelerde çalışmalar belediye ekiplerince sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

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