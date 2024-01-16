Niğde\'de minibüs çocuğa çarptı, kaza güvenlik kamerasında

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Niğde'de minibüsün çocuğa çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
E.Ö. idaresindeki 51 ABG 506 plakalı yolcu minibüsü, Kale Mahallesi Dumlupınar Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki S.B'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan çocuk, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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