Niğde'de Okul Güvenliği Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Niğde'de Okul Güvenliği Toplantısı

Niğde\'de Okul Güvenliği Toplantısı

Niğde'de 2024-2025 eğitim öğretim yılı okul güvenliği toplantısı Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Çelik, Niğde'de okulların güvenliğini sağlamak ve öğrencilerin iyi şartlarda eğitim almalarını temin etmek için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi.

06.09.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de 2024-2025 eğitim öğretim yılı okul güvenliği toplantısı Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Çelik, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplanın açılışında yaptığı konuşmada, Niğde'de okulların güvenliğini sağlamak ve öğrencilerin iyi şartlarda eğitim almalarını temin etmek için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi.

Çelik, kentte 388 okulda 72 bin 19 öğrencinin öğrenim gördüğünü belirterek, gençleri her türlü olumsuz etkiden uzak tutmak için ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde olduklarını vurguladı.

Teknoloji bağımlılığı gibi çağın büyük tehditlerine karşı öğrencileri koruma amaçlı düzenlemelerin devam ettiğini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Ortaöğretim okullarımızda öğrencilerin derslere cep telefonlarıyla girmesi yasaklanmış olup, bu bağımlılıkla mücadele kapsamında çalışmalarımız devam etmektedir. Emniyet ve jandarma teşkilatımız, okullarımızın güvenliğini sağlamak adına önemli sorumluluklar üstlenmektedir. 2024 yılı itibarıyla Niğde'de 1280 emniyet personeli ve 831 jandarma mensubu görev yapmaktadır. Güvenlik güçlerimiz, şehir genelinde okul ve çevrelerinde 24 saat boyunca görev başında olup, çocuklarımızın güvenliği için titizlikle çalışmaktadır. Merkez ilçemizde 61 okulda 1 öğretmen ve 2 öğrenciden oluşan geçit görevlileri de oluşturulmuş ve eğitimleri verilmiştir. Jandarma sorumluluk alanında ise 50 okulda geçit görevlisi görevlendirilmiştir."

Toplantıya, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Altay, ilgili kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Kaynak: AA

Eğitim Öğretim Yılı, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de Okul Güvenliği Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 06:57:07. #1.12#
SON DAKİKA: Niğde'de Okul Güvenliği Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement