Niğde'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
A.G. (41) yönetimindeki, plakası öğrenilemeyen otomobil, Niğde- Kayseri kara yolu Hüyük mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü A.G'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan E.G. (40), E.G. (12) ve N.G. (21), sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?