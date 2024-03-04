Niğde'de Polis Operasyonunda 10,89 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Niğde'de Polis Operasyonunda 10,89 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Niğde\'de Polis Operasyonunda 10,89 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Niğde'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 10,89 kilogram esrar, 3,98 kilogram sentetik uyuşturucu ve 21 bin 484 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

04.03.2024 15:35  Güncelleme: 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 10,89 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, 10,89 kilogram esrar, 3,98 kilogram sentetik uyuşturucu ile 21 bin 484 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Niğde, Narkotik Suçlar, Güvenlik, Gözaltı, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de Polis Operasyonunda 10,89 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • DP Genel Başkanı Uysal, Afyonkarahisar belediye başkan adayını tanıttı
    16:38 DP Genel Başkanı Uysal, Afyonkarahisar belediye başkan adayını tanıttı

    DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da düzenlenen toplantıda belediye başkan adayı Hikmet Bülbül'ü tanıttı. Uysal, konuşmasında Türkiye'deki kritik seçimlere değinerek, fırsat eşitliği ve geleceğin kurtarılması için çalışacaklarını belirtti.

  • Hakan Tütüncü, Kızılarık Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi
    16:37 Hakan Tütüncü, Kızılarık Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi

    Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Muratpaşa ilçesindeki Kızılarık Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaparak, Antalya için 5 yıl boyunca gece gündüz çalışacaklarını vurguladı. Tütüncü, ulaşım sorunlarını çözeceklerini ve Antalya'ya 15 yeni yol açacaklarını belirtti.

  • Şanlıurfa Valisi, Süper Kupa ve yerel seçimlerle ilgili açıklama yaptı
    16:37 Şanlıurfa Valisi, Süper Kupa ve yerel seçimlerle ilgili açıklama yaptı

    Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 31 Mart yerel seçimleri ve 7 Nisan tarihinde Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali ile ilgili açıklamada bulundu. Şıldak, hem Süper Kupa hem de yerel seçimlerle ilgili tüm güvenlik önlemlerinin alındığını belirtti. Ayrıca, Şanlıurfa'da yapılacak olan Süper Kupa maçı için 11 Nisan Stadı'nda bakım ve tadilat çalışmalarının başladığını da söyledi.

  • Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Selamet Mahallesi'nde yeni bir park açtı
    16:36 Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Selamet Mahallesi'nde yeni bir park açtı

    Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Selamet Mahallesi'nde bin 230 metre kare alan üzerine çocuk oyun grupları, basketbol sahası, spor aletleri, oturma bankları ve yürüyüş yollarının bulunduğu Üsküp Parkı'nı hizmete açtı.

  • MSB, Gazzelilere sağlık malzemesi taşıyan uçağın Ürdün'e ulaştığını duyurdu
    16:35 MSB, Gazzelilere sağlık malzemesi taşıyan uçağın Ürdün'e ulaştığını duyurdu

    Milli Savunma Bakanlığı, Gazzeliler için sağlık malzemesi taşıyan uçağın Ürdün'e ulaştığını duyurdu. MSB tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, 'Gazzeli kardeşlerimiz için hazırlanan sağlık malzemeleri, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığımızdan havalanan A400M tipi uçak ile Ürdün'e ulaştırıldı' ifadelerine yer verildi. - ANKARA

  • Ankara'da eşi ve engelli oğlunu öldüren şüpheli yakalandı
    16:35 Ankara'da eşi ve engelli oğlunu öldüren şüpheli yakalandı

    Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan olayda, Metin Çimen isimli şüpheli, eşi ve engelli oğlunu tartışmanın ardından tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, adli makamlara teslim edildi.

  • Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nde Balıkçılara 4,5 Milyon Liralık Destek Veriyor
    16:33 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nde Balıkçılara 4,5 Milyon Liralık Destek Veriyor

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nde balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında 307 balıkçıya 4,5 milyon liralık bakım malzemesi desteği veriyor. Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yapılan dağıtım töreninde denizdeki müsilaj sorununa dikkat çekerek, denizi temiz tutmanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, İzmit Körfezi'nin temizlenmesi projesinin devam ettiğini ve bu çalışmanın dünyadaki önemli çevre projelerinden biri olduğunu belirtti. Balıkçılar ise destekten memnuniyetlerini dile getirerek, temizlik çalışmalarının balık popülasyonunu artırdığını ifade ettiler.

  • Bilecik'te araç dereye uçtu: 3 kişi yaralandı
    16:32 Bilecik'te araç dereye uçtu: 3 kişi yaralandı

    Bilecik'ten Osmaneli istikametine seyir halindeki bir araç, sürücüsünün kontrolünü kaybederek dereye uçtu. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

  • Çatalca'da park halindeki tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
    16:30 Çatalca'da park halindeki tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

    TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine giden bir tır, arıza yapması nedeniyle park alanının girişinde durdu. Bu sırada aynı yönde ilerleyen bir kamyonet, kontrolünü kaybederek park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.


15:39 Erdoğan’ın Kabine Toplantısı Sonrası Emeklinin Bayram İkramiyesi Açıklanacak Erdoğan'ın Kabine Toplantısı Sonrası Emeklinin Bayram İkramiyesi Açıklanacak
15:19 Meteoroloji’den art arda uyarılar Sıcaklık 7 derece birden düşecek, kar kalınlığı 50 cm’yi bulacak Meteoroloji'den art arda uyarılar! Sıcaklık 7 derece birden düşecek, kar kalınlığı 50 cm'yi bulacak
14:17 BBP lideri Mustafa Destici’nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı BBP lideri Mustafa Destici'nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı
14:06 Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bir ilk Ortak sınavlarda açık uçlu soru dönemi başlıyor Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir ilk! Ortak sınavlarda açık uçlu soru dönemi başlıyor
13:04 Marketteki etiket tartışması karakolda bitti Marketteki etiket tartışması karakolda bitti!
16:28 Arda Güler, Real Madrid’den Milan’a transfer oluyor Arda Güler, Real Madrid'den Milan'a transfer oluyor
15:58 Acun Ilıcalı, sakatlanan Nagihan Karadere’nin son durumunu anlattı: Baş başa konuşacağız, kararı kendi verecek Acun Ilıcalı, sakatlanan Nagihan Karadere'nin son durumunu anlattı: Baş başa konuşacağız, kararı kendi verecek
14:27 İsrail saldırısında ikiz bebekler hayatını kaybetti Annenin feryatları yürek yaktı İsrail saldırısında ikiz bebekler hayatını kaybetti! Annenin feryatları yürek yaktı
14:25 Tek öğrencili devlet okulu Hem öğretmenlik yapıyor hem de arkadaşlık Tek öğrencili devlet okulu! Hem öğretmenlik yapıyor hem de arkadaşlık
14:23 Müstehcen sahnesiyle olay yaratan Hafsanur Sancaktutan: Oyunculuk cesaret işidir Müstehcen sahnesiyle olay yaratan Hafsanur Sancaktutan: Oyunculuk cesaret işidir
14:06 Fiyatlar artınca vatandaş Et ve Süt Kurumu önünde kuyruk oldu Fiyatlar artınca vatandaş Et ve Süt Kurumu önünde kuyruk oldu
14:00 Enişte cinayeti kamerada Kurşunlayıp araçla üzerinden geçti Enişte cinayeti kamerada! Kurşunlayıp araçla üzerinden geçti
13:59 Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın İstanbul Güngören’deki seçim çalışmasında yaşanan ’kaçak çay’ diyaloğu Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın İstanbul Güngören'deki seçim çalışmasında yaşanan 'kaçak çay' diyaloğu
13:16 Kayseri’de iki esnaf arasındaki kanlı çatışma kamerada Kayseri'de iki esnaf arasındaki kanlı çatışma kamerada
12:59 Kiracı ev sahibine kabusu yaşattı 27 yatak koyup, yabancı uyruklulardan 3’er bin lira almış Kiracı ev sahibine kabusu yaşattı! 27 yatak koyup, yabancı uyruklulardan 3'er bin lira almış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 16:35:20. #1.13#
SON DAKİKA: Niğde'de Polis Operasyonunda 10,89 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement