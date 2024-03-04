Niğde\'de Polis Operasyonunda 10,89 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Niğde'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 10,89 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, 10,89 kilogram esrar, 3,98 kilogram sentetik uyuşturucu ile 21 bin 484 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da düzenlenen toplantıda belediye başkan adayı Hikmet Bülbül'ü tanıttı. Uysal, konuşmasında Türkiye'deki kritik seçimlere değinerek, fırsat eşitliği ve geleceğin kurtarılması için çalışacaklarını belirtti.
Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Muratpaşa ilçesindeki Kızılarık Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaparak, Antalya için 5 yıl boyunca gece gündüz çalışacaklarını vurguladı. Tütüncü, ulaşım sorunlarını çözeceklerini ve Antalya'ya 15 yeni yol açacaklarını belirtti.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 31 Mart yerel seçimleri ve 7 Nisan tarihinde Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali ile ilgili açıklamada bulundu. Şıldak, hem Süper Kupa hem de yerel seçimlerle ilgili tüm güvenlik önlemlerinin alındığını belirtti. Ayrıca, Şanlıurfa'da yapılacak olan Süper Kupa maçı için 11 Nisan Stadı'nda bakım ve tadilat çalışmalarının başladığını da söyledi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Selamet Mahallesi'nde bin 230 metre kare alan üzerine çocuk oyun grupları, basketbol sahası, spor aletleri, oturma bankları ve yürüyüş yollarının bulunduğu Üsküp Parkı'nı hizmete açtı.
Milli Savunma Bakanlığı, Gazzeliler için sağlık malzemesi taşıyan uçağın Ürdün'e ulaştığını duyurdu. MSB tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, 'Gazzeli kardeşlerimiz için hazırlanan sağlık malzemeleri, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığımızdan havalanan A400M tipi uçak ile Ürdün'e ulaştırıldı' ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan olayda, Metin Çimen isimli şüpheli, eşi ve engelli oğlunu tartışmanın ardından tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, adli makamlara teslim edildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nde balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında 307 balıkçıya 4,5 milyon liralık bakım malzemesi desteği veriyor. Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yapılan dağıtım töreninde denizdeki müsilaj sorununa dikkat çekerek, denizi temiz tutmanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, İzmit Körfezi'nin temizlenmesi projesinin devam ettiğini ve bu çalışmanın dünyadaki önemli çevre projelerinden biri olduğunu belirtti. Balıkçılar ise destekten memnuniyetlerini dile getirerek, temizlik çalışmalarının balık popülasyonunu artırdığını ifade ettiler.
Bilecik'ten Osmaneli istikametine seyir halindeki bir araç, sürücüsünün kontrolünü kaybederek dereye uçtu. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine giden bir tır, arıza yapması nedeniyle park alanının girişinde durdu. Bu sırada aynı yönde ilerleyen bir kamyonet, kontrolünü kaybederek park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
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