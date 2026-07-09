Niğde'de Silahlı Kavga: Zanlı Tırın Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Niğde'de Silahlı Kavga: Zanlı Tırın Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

09.07.2026 19:23
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Niğde'de silahlı kavgada yaralanan zanlı, kaçarken tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Niğde'de bir kişinin ağır yaralandığı silahlı kavganın zanlısı, olay yerinden kaçmaya çalışırken tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Nar Mahallesi Niğde Emniyet Müdürlüğü Hatıra Ormanı mevkisinde bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.S, pompalı tüfekle O.K'ye ateş açtı.

Sırtından vurularak ağır yaralanan O.K, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerindeki ormanlık alanda saklandığı belirlenen K.S, kaçmaya çalıştığı sırada yolun karşısına geçerken sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 42 YR 055 plakalı tırın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan K.S, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü emniyetten salıverildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde'de Silahlı Kavga: Zanlı Tırın Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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