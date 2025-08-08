Niğde'de Silahlı Saldırı: 8 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Niğde'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Merkez Şahsüleyman Mahallesi'ndeki bir oto galeriye gelen kimliği belirsiz şüpheli, tabancayla iş yerine ateş açtı.

Saldırıda iş yeri sahibinin arkadaşının oğlu M.E.A. (8) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan M.E.A, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.