Niğde'de Sokak Köpeklerinin Katledildiği İddiası Gündeme Geldi - Son Dakika
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Niğde'de Sokak Köpeklerinin Katledildiği İddiası Gündeme Geldi

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Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğe girmesinden beş gün sonra Niğde'de sokak köpeklerinin katledildiği iddiası gündeme geldi. Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Avukatı Tuğba Gürsoy 'Toplu mezarlara sürekli yeni hayvan atılıyor. Barınakta hayvan sayısı 20'yi geçmez ama mezarlar tıka basa dolu' ifadelerini kullanırken, Niğde Belediyesi yapılan işlemlerin kanuna ve vicdana uygun olduğunu savundu.

07.08.2024 11:10  Güncelleme: 11:24
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(ANKARA) - Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğe girmesinden beş gün sonra Niğde'de sokak köpeklerinin katledildiği iddiası gündeme geldi. Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Avukatı Tuğba Gürsoy "Toplu mezarlara sürekli yeni hayvan atılıyor. Barınakta hayvan sayısı 20'yi geçmez ama mezarlar tıka basa dolu" ifadelerini kullanırken, Niğde Belediyesi yapılan işlemlerin kanuna ve vicdana uygun olduğunu savundu.

Niğde'de sokak köpeklerinin katledildiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyaya yansıması sonrası yaşam hakkı savunucularından olaya ilişkin sert tepkiler geldi. Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Avukatı Tuğba Gürsoy görüntülere ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada barınaktaki mezarlıkların tıka basa dolu olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

" Niğde'de gönüllülerin baktığı bu köpek kayboluyor, sonra toplu mezara atılmış buluyor köpeği. Toplu mezarlara sürekli yeni hayvan atılıyor. Barınağa girin süslü püslü, inanılmaz bir vitrini var, hayvan sayısı 20'yi geçmez ama mezarlar tıka basa dolu. Geçen sene kaç yasaklı ırk vardı dedik, 60 dediler. Dün barınağı gezdik sadece 2 kalmış. Üstelik henüz toplama yapmadık dediler. Sokaklarda kedi köpek kalmamış. 3-5 günlük iş değil bu! Bütün mezarların açılmasını ve yaklaşık ölüm tarihleri ile sebeplerinin tespitini talep ediyoruz".

Konuyla ilgili Niğde Belediyesi X hesabından yapılan açıklamada, işlemlerin kanuna ve vicdana uygun olduğunu savunuldu. Niğde Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Habere konu olan yer Niğde Belediyesine ait 5199 sayılı kanuna uygun olarak tahsis edilen hayvan mezarlığıdır. Gün içerisinde doğal ölümü gerçekleşen, - Trafik kazasında ölen - Zoonos etken taşıyan hayvanlar için oluşturulan bir alandır. Toplum sağlığını riske atmamak adına, kireçleme suretiyle yapılan işlemler tamamen kanuna ve vicdana uygundur."

Niğde\'de Sokak Köpeklerinin Katledildiği İddiası Gündeme Geldi
Kaynak: ANKA

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