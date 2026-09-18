Niğde'de 'Sokaklar Güvende' operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı

NİĞDE (AA) Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 13-15 Eylül'de il genelinde "Sokaklar Güvende" uygulaması gerçekleştirdi.

Çalışmalarda yakalanan 6 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 1800 lira ele geçirildi.