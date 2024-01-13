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Niğde'de terör örgütü PKK ile İsrail protesto edildi - Son Dakika
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Niğde'de terör örgütü PKK ile İsrail protesto edildi

Niğde'de terör örgütü PKK ile İsrail protesto edildi.

Niğde\'de terör örgütü PKK ile İsrail protesto edildi
13.01.2024 - 17:04,
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Niğde'de terör örgütü PKK ile İsrail protesto edildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) öncülüğünde, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcilerinin katılımıyla Niğde Askeri Şehitliği önünde bir araya gelen vatandaşlar, şehitler için gıyabı cenaze namazı kıldı.

Grup, daha sonra Türk ve Filistin bayrakları ile "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", "Katil İsraİl, iş birlikçi ABD" sloganı atarak, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Grup adına konuşan İHH üyesi Osman Acar, aziz milletin yüz yıllardır bu toprakları vatan kılmak için can verdiğini belirtti.

İstiklal Savaşı'nda bu toprakları yedi düvele karşı canları, kanlarıyla savunduklarını kaydeden Acar, " 15 Temmuz'da da gereken dersi verdik. Ey PKK, binlerce tır silah gönderseniz, silah da alsanız canımızla, kanımızla buradayız. Son Ahmet, Ali, Fatma kalana kadar sizinle savaşacağız." diye konuştu.

Açıklamanın ardından Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün şehit olan 9 asker ve Gazze'deki mazlumlar için dua edildi.

Kaynak: AA
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