Niğde'nin Ulukışla ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 42 AKM 263 plakalı kamyonet, Pozantı-Niğde D-750 kara yolunda, aynı istikamette giden tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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