Niğde\'de Trafik Kuralları Eğitimi

Niğde'de sürücü ve yolculara trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde- Kayseri kara yolundaki uygulama noktasında bulunan Yaşam Tüneli Çadırı'nda sürücü ve yolculara trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.
Polis ekipleri
, hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonuyla konuşmama, kırmızı ışık ihlali gibi konularda 187 kişiyi bilgilendirdi.
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