Niğde'de Trafik Kuralları Eğitimi

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Niğde'de sürücü ve yolculara trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde- Kayseri kara yolundaki uygulama noktasında bulunan Yaşam Tüneli Çadırı'nda sürücü ve yolculara trafik kurallarını anlattı.

Polis ekipleri, hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonuyla konuşmama, kırmızı ışık ihlali gibi konularda 167 kişiyi bilgilendirdi.