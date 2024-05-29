Niğde'de Üniversite Öğrencilerine Su Verimliliği Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Niğde'de Üniversite Öğrencilerine Su Verimliliği Eğitimi Verildi

Niğde\'de Üniversite Öğrencilerine Su Verimliliği Eğitimi Verildi

Niğde'de Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Su Verimliliği Seferberliği kapsamında, çevre yüksek mühendisi Esat Arıtürk tarafından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerine su verimliliği konusunda sunum yapıldı. Su Verimliliği Seferberliği ile toplumun her kesiminde su verimliliği kültürünün hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

29.05.2024 12:24
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Niğde'de Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Su Verimliliği Seferberliği kapsamında, üniversite öğrencilerine su verimliliği eğitimi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çevre yüksek mühendisi Esat Arıtürk, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde öğrencilere dünyadaki su miktarı, su döngüsü, suyun kullanım alanları ve verimli kullanılması yöntemleriyle ilgili sunum yaptı.

Arıtürk, Su Verimliliği Seferberliği ile toplumun her kesiminde su verimliliği kültürünün hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Kaynak: AA

Niğde, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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