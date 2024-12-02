Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 26-28 Kasım arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonlarda 4 zanlıyı yakaladı.
Yapılan aramalarda, 122,16 gram sentetik uyuşturucu, 12,19 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.
Zanlılardan 1'i sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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