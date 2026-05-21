Niğde\'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 11-17 Mayıs tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, 80 sentetik hap, cam aparat ve 110 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.