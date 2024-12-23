Niğde\'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

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Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 16-20 Aralık'ta uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 7 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada, 171,73 gram sentetik uyuşturucu, 1727 sentetik hap, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve 2 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ifadelerinin ardından salıverildi.