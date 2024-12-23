Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 16-20 Aralık'ta uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 7 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada, 171,73 gram sentetik uyuşturucu, 1727 sentetik hap, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve 2 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ifadelerinin ardından salıverildi.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?